В Самарской области полностью вакцинированы свыше 360 тыс. человек

В Самарской области закончили вакцинацию свыше 360 тысяч человек.
Также на сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек.
В Самарской области можно привиться в одном из 65 лечебных учреждений региона, 168 прививочных пунктах. Работает 24 мобильных пункта вакцинации. Можно сделать прививку на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания.
По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе наблюдается положительная динамика. На 15 июня показатель заболеваемости Covid-19 в Самарской области составил 1,95 на 100 тысяч населения.
За 23 неделю года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемостью внебольничной пневмонией на 69,5%.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966