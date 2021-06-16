В Самарской области полностью вакцинированы свыше 360 тыс. человек

В Самарской области закончили вакцинацию свыше 360 тысяч человек.

Также на сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек.

В Самарской области можно привиться в одном из 65 лечебных учреждений региона, 168 прививочных пунктах. Работает 24 мобильных пункта вакцинации. Можно сделать прививку на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания.

По данным регионального Роспотребнадзора, в регионе наблюдается положительная динамика. На 15 июня показатель заболеваемости Covid-19 в Самарской области составил 1,95 на 100 тысяч населения.

За 23 неделю года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемостью внебольничной пневмонией на 69,5%.