12 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Черемшанской в Самаре

Во вторник, 15 июня, примерно в 9:41, начался пожар в доме № 123 по ул. Черемшанской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В одной из квартир горели вещи. Борьбу с огнем вели 28 человек, которые в 9:52 локализовали пожар на площади 10 кв. м, а через девять минут полностью ликвидировали его.

Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 12 человек.

Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливают. Предварительной причиной пожара сотрудники МЧС называют аварийный режим работы электропроводки.