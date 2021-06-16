"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от почти 12 тысяч жителей региона

Почти 12 тысяч жителей Самарского региона получили квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС. Для того чтобы в платежных документах были отражены актуальные сведения индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в энергокомпанию данные о поверке своих измерительных приборов.
Напоминаем, что быстро передать необходимые документы после поверки можно, посетив любой из офисов обслуживания клиентов или через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". Но лучше заранее спланировать свой визит в компанию, выбрав наименее загруженный по посещениям период месяца samara.esplus.ru/offices/. Кроме того, клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут на сайте поставщика, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС и направить обращение в компанию.
"Рекомендуем нашим клиентам произвести поверку счетчиков, чтобы вновь получать квитанции за горячее водоснабжение по фактически потребленному объему ресурсов. Это позволит гражданам контролировать расход горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия. Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки в обязательном порядке публикуем в наших квитанциях", — отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.