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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от почти 12 тысяч жителей региона

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 12 тысяч жителей Самарского региона получили квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС. Для того чтобы в платежных документах были отражены актуальные сведения индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в энергокомпанию данные о поверке своих измерительных приборов.

Напоминаем, что быстро передать необходимые документы после поверки можно, посетив любой из офисов обслуживания клиентов или через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". Но лучше заранее спланировать свой визит в компанию, выбрав наименее загруженный по посещениям период месяца samara.esplus.ru/offices/. Кроме того, клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут на сайте поставщика, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС и направить обращение в компанию.

"Рекомендуем нашим клиентам произвести поверку счетчиков, чтобы вновь получать квитанции за горячее водоснабжение по фактически потребленному объему ресурсов. Это позволит гражданам контролировать расход горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия. Предупреждения о приближающемся истечении срока поверки в обязательном порядке публикуем в наших квитанциях", — отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

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