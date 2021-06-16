Алексей Дегтев: "Это важно не только для нас, но и для будущих поколений"

Сегодня депутаты думы г. о. Самара познакомились с ходом реконструкции городских очистных канализационных сооружений.
ГОКС — один из главных объектов городской системы водоотведения. Здесь происходит полная механическая, биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных сточных вод. Ведется постоянный экоаналитический контроль. Мощность ГОКС — около 1 миллиона кубических метров в сутки. Сейчас в сутки поступает около 500-600 тысяч куб. метров стоков.
ГОКС строились в начале 70-х годов прошлого века. За время эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной реконструкции, изменились требования к качеству очистки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара" начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию. В 2013–2018 годах ресурсоснабжающее предприятие из собственной инвестиционной программы вложило в реконструкцию ГОКС 900 млн рублей.
В 2019 году мероприятия по обновлению ГОКС вошли в федеральную программу "Оздоровление Волги". В рамках программы до 2024 года будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов. "РКС-Самара" вложит в эти мероприятия 1 миллиард 298 миллионов рублей из собственной инвестиционной программы.
На ГОКС будет построен комплекс механических решеток и песковых бункеров, что позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас это очень осложняет работу сотрудникам: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток. С вводом в работу механических решеток основной мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах, промываться и повторно использоваться.
16 июня 2021 года на ГОКС приехали депутаты думы городского округа Самара во главе с председателем Алексеем Дегтевым. Они познакомились с ходом реконструкции, увидели масштаб работ и узнали все тонкости технологического цикла очистки стоков города-миллионника.
Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков отметил: "Реконструкция, которая проходит сейчас, жизненно необходима, так как качественно улучшится вода, возвращаемая в Волгу после того, как ею пользовался весь город: и жители, и предприятия. Над этим сейчас работает большой коллектив "РКС-Самара", защищая Волгу от воздействия города-миллионника".
Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев подчеркнул важность работ для жителей: "ГОКС — это жизненно важный объект не только для города, но и для всего волжского региона. Здесь объединены масштабное производство и новейшие научные разработки. Депутаты думы г. о. Самара приехали проверить, как осуществляется государственно-частное партнерство, как проходит реконструкция в рамках концессионного соглашения. Мы увидели масштабные работы, которые идут полностью по графику, в результате которых Волга станет чище. Это важно не только для нас, но и для будущих поколений".
Впереди у депутатов — знакомство с циклом добычи и подготовки питьевой воды: по приглашению главного управляющего директора представители думы в следующий раз посетят одну из насосно-фильтровальных станций "РКС-Самара".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.