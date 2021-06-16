Алексей Дегтев: "Это важно не только для нас, но и для будущих поколений"

Сегодня депутаты думы г. о. Самара познакомились с ходом реконструкции городских очистных канализационных сооружений.

ГОКС — один из главных объектов городской системы водоотведения. Здесь происходит полная механическая, биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных сточных вод. Ведется постоянный экоаналитический контроль. Мощность ГОКС — около 1 миллиона кубических метров в сутки. Сейчас в сутки поступает около 500-600 тысяч куб. метров стоков.

ГОКС строились в начале 70-х годов прошлого века. За время эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной реконструкции, изменились требования к качеству очистки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара" начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию. В 2013–2018 годах ресурсоснабжающее предприятие из собственной инвестиционной программы вложило в реконструкцию ГОКС 900 млн рублей.

В 2019 году мероприятия по обновлению ГОКС вошли в федеральную программу "Оздоровление Волги". В рамках программы до 2024 года будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов. "РКС-Самара" вложит в эти мероприятия 1 миллиард 298 миллионов рублей из собственной инвестиционной программы.

На ГОКС будет построен комплекс механических решеток и песковых бункеров, что позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас это очень осложняет работу сотрудникам: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток. С вводом в работу механических решеток основной мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах, промываться и повторно использоваться.

16 июня 2021 года на ГОКС приехали депутаты думы городского округа Самара во главе с председателем Алексеем Дегтевым. Они познакомились с ходом реконструкции, увидели масштаб работ и узнали все тонкости технологического цикла очистки стоков города-миллионника.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков отметил: "Реконструкция, которая проходит сейчас, жизненно необходима, так как качественно улучшится вода, возвращаемая в Волгу после того, как ею пользовался весь город: и жители, и предприятия. Над этим сейчас работает большой коллектив "РКС-Самара", защищая Волгу от воздействия города-миллионника".

Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев подчеркнул важность работ для жителей: "ГОКС — это жизненно важный объект не только для города, но и для всего волжского региона. Здесь объединены масштабное производство и новейшие научные разработки. Депутаты думы г. о. Самара приехали проверить, как осуществляется государственно-частное партнерство, как проходит реконструкция в рамках концессионного соглашения. Мы увидели масштабные работы, которые идут полностью по графику, в результате которых Волга станет чище. Это важно не только для нас, но и для будущих поколений".

Впереди у депутатов — знакомство с циклом добычи и подготовки питьевой воды: по приглашению главного управляющего директора представители думы в следующий раз посетят одну из насосно-фильтровальных станций "РКС-Самара".