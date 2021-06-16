В регионе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню донора

В Самарской области 349 добровольцев сдали свою кровь или ее компоненты в рамках акции, посвященной Всемирному дню донора.
С их помощью специалисты службы крови заготовили 123 л крови, 35 л плазмы и 36 доз тромбоцитов для нуждающихся в переливании пациентам лечебных учреждений региона.
В 2021 году мероприятие проведено в рамках Всероссийского донорского марафона "Космос у нас в крови", организатором которого является Федеральное медико-биологическое агентство. Так как Самара по праву считается столицей ракетно-космической отрасли России, главный донорский праздник в этом году прошло под девизом "Донор, ты просто космос!"
Мероприятие в честь Всемирного дня донора крови посетил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства поздравил доноров и сотрудников службы крови с праздником, отметив его важность и социальную значимость, поблагодарил специалистов за слаженную работу в период пандемии, а также сдал кровь, пополнив запасы донорского банка.
"Спасибо вам, доноры, за то, что дарите другим частичку своего здоровья, своего доброго сердца и души! Пациенты, которых наши доктора спасают с помощью вашей крови, не знают имен тех, кто пожертвовал своей кровью во имя жизни и здоровья неизвестных им людей. Тем ценнее ваше участие в этом благородном деле. От всего медицинского сообщества, спасенных пациентов и себя лично я благодарю вас за тот героический вклад, который вы делаете в укрепление здоровья жителей нашей губернии и всей страны", - отметил Армен Бенян.
В рамках празднования Дня донора в Тольятти депутаты городской думы поздравили Почетных доноров, поблагодарив их за многолетнее участие в донорском движении. В благодарность за доброту сердца и ответственность все доноры получили подарки от службы крови Самарской области и от партнеров мероприятия.
"Ежегодно Служба крови Самарской области заготавливает более 47000 литров компонентов донорской крови, - рассказал директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов. - В регионе зарегистрировано более 28 тыс. доноров, а общее количество донаций достигает 68 тысяч. По статистике одна донация спасает три жизни, а значит ежегодно более 200 тыс. пациентов получают помощь благодаря вашему безвозмездному дару. Доноры привносят в общество заряд нравственной чистоты, искреннего самопожертвования, ответственности и бескорыстия. Благодарим всех доноров за участие в донорском движении и регулярные кроводачи. Желаем счастья, мира, благополучия и, конечно же, здоровья".
Последние комментарии
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966