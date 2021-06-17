ХК ЦСК ВВС подписал пробный контракт с защитником Владиславом Световым

На первый сбор ЦСК ВВС приедет 20-летний защитник Владислав Светов, воспитанник "Ак Барса", который подписал с самарским клубом пробный контракт.
В МХЛ Светов дебютировал в позапрошлом сезоне в составе нижегородской "Чайки", набрав 10 (2+8) очков в 51 игре. В прошлом сезоне на счету Владислава 4 очка в 50 поединках.
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