Предпринимателям Красноярского района представили региональные меры поддержки

В среду, 16 июня, предприниматели Красноярского района познакомились с мерами поддержки, действующими в регионе. Организаторами форсайт-сессии стали областное минэкономразвития и центр развития предпринимательства "Мой Бизнес". Мероприятие проводится в рамках проекта "Живая история Самарской области".

Для предпринимателей муниципального района были организованы презентация институтов развития предпринимательства, бизнес-викторина, а также тренинг по маркетингу и развитию команд от бизнес-эксперта Максима Канухина.

В ходе форсайт-сессии возможности для представителей малого и среднего бизнеса представили специалисты регионального Гарантийного фонда, Центра поддержки экспорта, Информационно-консалтингового агентства, а также Центра развития предпринимательства.

"Областное минэкономразвития активно включилось в проект "Живая история Самарской области". Однако, не только в рамках проекта, но и в рабочем режиме мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов, на которых знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать. До конца лета мы посетим с подобными сессиями большинство городов и районов региона. Это значит, что максимальное число предпринимателей узнает о льготных финансовых продуктах, содействии при выходе на экспорт, правовой помощи, обучающих программах, разного рода консультациях и, уверен, будет активно использовать существующие возможности", — рассказал о планах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одной из участниц сессии стала директор ООО "Планета", предприниматель с 25-летним стажем Лидия Рязанова. Когда-то она начинала с небольшого киоска, а сегодня руководит двумя продуктовыми магазинами и сдает коммерческие площади в аренду.

По ее словам, подобные бизнес-мероприятия помогают узнать о законодательных нововведениях, свежих трендах предпринимательской деятельности. "Нас часто приглашают на обучение по пожарной безопасности, налогообложению — это немаловажно для нас, предпринимателей. Сегодняшняя сессия помогла узнать о льготной финансовой помощи, которая будет очень кстати для развития нашего семейного дела", — поделилась Лидия Рязанова.

В ближайшее время подобные мероприятия для представителей предпринимательского сообщества пройдут во всех районах Самарской области. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, станут частью масштабного проекта "Живая история Самарской области", одним из партнеров которого выступает региональное министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Проект представляет собой целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Его цель — популяризация и распространение знаний по истории Самарской губернии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, укрепление в сознании жителей области понимания перспектив будущего региона и путей личной самореализации. Проект будет включать в себя конкурсы, выставки, квесты, квизы, интерактивные мероприятия и тематические консультации по различным вопросам. Планируется, что в общественной акции примут участие более 1 млн граждан.