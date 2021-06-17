В Самарской области разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

В Сызранском районе Самарской области разыскивают пропавшего без вести 34-летнего Андрея Абыденнова, сообщает региональное ГУ МВД.

С 25 февраля мужчина не выходит на связь с родственниками. Его объявили в федеральный розыск.

Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, рост около 2 м, среднего телосложения, темные короткие волосы, серые глаза, отсутствует часть зубов, был одет в синюю вязаную шапку, черную куртку, синие джинсы, темную обувь.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, правоохранители просят обращаться по телефонам дежурной части МУ МВД России "Сызранское": (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66, или по телефону 112.