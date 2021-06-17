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Moodyʼs повысило рейтинг Самарской области до "В1" с прогнозом "стабильный"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международное рейтинговое агентство Moodyʼs повысило кредитный рейтинг Самарской области с "Ва2" до "Ba1" с "Ba3" с прогнозом "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

В числе положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, аналитики Moodyʼs выделили "хорошие показатели сбалансированности областного бюджета, взвешенную политику по управлению ликвидностью, умеренную долговую нагрузку и достаточно равномерное распределение долга по срокам".

Также аналитики отмечают консервативный подход самарских властей в отношении управления региональным бюджетом, что позволяет поддерживать умеренный уровень долговой нагрузки.

Уточняется, что по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Согласно прогнозам экспертов, текущее повышение уровня кредитного рейтинга позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона и придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.

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