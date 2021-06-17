Moodyʼs повысило рейтинг Самарской области до "В1" с прогнозом "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs повысило кредитный рейтинг Самарской области с "Ва2" до "Ba1" с "Ba3" с прогнозом "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
В числе положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, аналитики Moodyʼs выделили "хорошие показатели сбалансированности областного бюджета, взвешенную политику по управлению ликвидностью, умеренную долговую нагрузку и достаточно равномерное распределение долга по срокам".
Также аналитики отмечают консервативный подход самарских властей в отношении управления региональным бюджетом, что позволяет поддерживать умеренный уровень долговой нагрузки.
Уточняется, что по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
Согласно прогнозам экспертов, текущее повышение уровня кредитного рейтинга позитивно отразится на инвестиционной привлекательности региона и придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.