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Культура

В областной библиотеке расскажут о песнях, которые все считают народными

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 июня, в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке можно послушать лекцию "Трансформация авторского текста в народной песенной традиции" (6+).

Преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств Елена Гусева проанализирует известные песни литературного происхождения, которые все считают народными. Лектор расскажет о переосмыслении поэтического текста и изменении жанрового облика музыкальной темы.

Лекция пройдет в рамках проекта "Умный четверг" при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Вход по предварительной регистрации или по записи (телефон 335-67-12).

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