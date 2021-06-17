В областной библиотеке расскажут о песнях, которые все считают народными

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В четверг, 17 июня, в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке можно послушать лекцию "Трансформация авторского текста в народной песенной традиции" (6+).