В областной библиотеке расскажут о песнях, которые все считают народными

В четверг, 17 июня, в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке можно послушать лекцию "Трансформация авторского текста в народной песенной традиции" (6+).
Преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств Елена Гусева проанализирует известные песни литературного происхождения, которые все считают народными. Лектор расскажет о переосмыслении поэтического текста и изменении жанрового облика музыкальной темы.
Лекция пройдет в рамках проекта "Умный четверг" при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Вход по предварительной регистрации или по записи (телефон 335-67-12).
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.