Банк "Открытие": ФРС отметила снижение экономической угрозы от пандемии

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":
"ФРС сохранила монетарную политику в части коридора ставки федеральных фондов на уровне 0 - 0,25%. Объем покупок активов на баланс центрального банка также остался без изменений - не менее $80 млрд казначейских облигаций и не менее $40 млрд облигаций ипотечных агентств. Несмотря на это, мировые финансовые рынки по итогам заседания увидели ужесточение риторики американского регулятора.
Помимо исключения из пресс-релиза фразы о негативном влиянии пандемии на экономику, важным итогом заседания для участников финансовых рынков стало обновление прогнозов ФРС в части ожиданий по ставке федеральных фондов. Ожидаемая медианная ставка членов Комитета по открытым рынкам ФРС США на конец 2023 г. выросла с 0,1% до 0,6%, предполагая два повышения ставки ФРС в 2023 г. Точечная диаграмма распределения голосов участников допускает и возможность более раннего повышения ставки: семерых участников комитета из 18 ожидают рост ставки уже до конца 2022 г. По итогам мартовского заседания ужесточения политики в 2022 г. ожидали только четыре участника.
ФРС также обновила экономические прогнозы на период до конца 2023 г. Прогноз темпов роста ВВП в 2021 г. был повышен на 0,5 п.п. до 7,0% г/г, в 2022 г. сохранен на уровне 3,3% г/г и повышен на 0,2 п.п. до 2,4% г/г в 2023 г. Также существенно был повышен прогноз по инфляции на 2021 г. - на 1,0 п.п. до 3,4% г/г по индексу PCE и на 0,8 п.п. до 3,0% г/г по базовому индексу Core PCE. Прогнозы на последующие годы остались практически без изменений на целевом уровне около 2%. ФРС по-прежнему полагает, что в настоящее время наблюдается лишь временный всплеск инфляции.
Во время своей пресс-конференции глава ФРС Дж.Пауэлл выразил уверенность в существенном улучшении динамики восстановления занятости в течение лета и осени, чему будет способствовать ряд факторов, включая постепенную отмену действия экстренных программ помощи безработным, количество участников которых составляет в настоящее время около 15 млн человек. Учитывая, что ФРС существенно усилило акцент на рынке труда в своей политике в прошлом году, ее оптимистичный прогноз может указывать на скорое изменение монетарной политики регулятора. Пауэлл подтвердил, что члены комитета обсуждали вопрос о сокращении объема покупок активов и продолжат это обсуждение на следующих заседаниях. Однако ФРС по-прежнему указывает, что изменения в стимулирующей политике будут происходить только после существенного прогресса в достижении поставленных целей.
ФРС обратила внимание на ситуацию с ростом избыточной ликвидности на денежном рынке США, когда превысивший $500 млрд объем операций обратного РЕПО участников рынков с ФРС привел к снижению ставок на денежном рынке США ниже уровня в 0%. Это лежит за пределами целевого коридора ставок и ниже установленной эффективной ставки ФРС в 0,06%. Для сглаживания негативных эффектов избытка ликвидности регулятор по итогам заседания принял решение повысить ставку обратного РЕПО на 0,05 п.п. до 0,05%, как и ставку по обязательным и избыточным резервам до 0,15%, что должно подтянуть ставки на денежном рынке США ближе к середине целевого диапазона ФРС.
Итоги заседания ФРС оказали существенное влияние как на долговые рынки, так и на валютные. Так, ставки денежного рынка США оттолкнулись от уровня 0%, а доходности двухлетних казначейских облигаций достигли максимального уровня за год. Ростом в пределах около 10 б.п. отреагировали и ставки по средне- и долгосрочным государственным облигациям США. Валюта США по итогам заседания отметилась резким удорожанием, продолжившимся в четверг утром: доллар укрепился с уровня выше 1,21 за евро до уровня в 1,195 по состоянию на утро 17 июня по Москве".
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