В Самаре произошел пожар на территории бывшего подшипникового завода

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В четверг, 17 июня, примерно в 13:42 начался пожар на территории бывшего подшипникового завода на ул. Калинина, 1 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.