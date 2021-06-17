16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тело человека обнаружено при тушении пожара на ул. Восстания в Самаре При тушении крупного пожара в Сызрани найдены тела двух женщин Тело женщины обнаружено при тушении крупного пожара в частных домах в Сызрани Пожарные в Самарской области предотвратили взрыв при пожаре на АГЗС Ликвидирован крупный пожар в строящемся корпусе базы отдыха под Тольятти

Пожары Происшествия

В Самаре произошел пожар на территории бывшего подшипникового завода

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 545
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 июня, примерно в 13:42 начался пожар на территории бывшего подшипникового завода на ул. Калинина, 1 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел мусор на площади 10 кв. м. Для его тушения выехали 10 пожарных на трех машинах, но возгорание было ликвидировано до их прибытия.

Данных о пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4