Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поздравили медработников ИДК с профессиональным праздником

В четверг, 16 июня, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента страны в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки поздравили с предстоящим профессиональным праздником медицинских работников клинического госпиталя ИДК и ознакомились с его деятельностью.

Современный медицинский центр, построенный на принципах государственно-частного партнерства, предлагает широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг: по акушерству, гинекологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии. Госпиталь принимает пациентов как из Самарской области, так и из других регионов ПФО, а также популярен у граждан сопредельных регионов Казахстана.

Основатель ГК "Мать и Дитя" Марк Курцер рассказал, что мощность поликлинического отделения рассчитана на 220 тысяч посещений в год по различным профилям медпомощи. Есть дневной стационар на 36 коек и круглосуточный - на 147 мест.

Всего в госпитале 20 отделений. Например, в родильном оборудовано шесть современных родовых залов, общая мощность которых рассчитана на 2,5 тысячи операций в год. Здесь же есть возможность сделать процедуру ЭКО - до 1200 циклов.

Кроме того, гости ознакомились с работой онкологического отделения. "Мы приобрели передвижные мобильные пункты для диагностики онкозаболеваний в сельских районах области. Если есть какие-либо подозрения, то пациенты направляются либо в областной онкологический диспенсер, либо сюда - для наиболее полного обследования и точности постановки диагноза с помощью оборудования экспертного класса", - пояснил губернатор Дмитрий Азаров.

В завершение осмотра Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поблагодарили за работу и поздравили всех сотрудников госпиталя с Днем медицинского работника, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье.