Самарские команды выступят в финале Гимнастрады

С 18 по 20 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений Гимнастрада. В нем примут участие лучшие творческие коллективы и спортивные команды страны, в том числе семь — из Самарской области.
Гимнастрада проводится Международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта "Демография", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников — от 5 до 28 лет. Соревнования по трем направлениям — "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта" и "Танцевальный марафон".
Первый в истории России марафон в формате Гимнастрады привлек внимание большого числа участников. На региональном этапе за право выступить в финале соревновалось более 640 коллективов из 57 субъектов Российской Федерации — более 10 тысяч человек. В Самарской области в отборочном этапе Гимнастрады приняли участие 104 команды, представляющие различные города и муниципальные районы. По итогам областного финала, состоявшегося 13 и 14 апреля, определились победители и участники всероссийского финала.
"Мы смогли при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в короткие сроки успешно организовать региональный этап, сумели всколыхнуть всю нашу спортивную, танцующую общественность. Гимнастрада для участников — это площадка, чтобы совершенствовать умения, которые уже есть, а их пример, в свою очередь — мотивация для ребят, которые пока остаются вне активного образа жизни, вне спорта, вне танцев. Это интересное начинание", — подвел итоги регионального этапа Гимнастрады заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Лучшие команды Самарской области теперь выступят во всероссийском финале Гимнастрады, который пройдет в Москве с 18 по 20 июня. По его итогам будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирной гимнастраде 2023 года.
"Для спортсменов и тренеров Гимнастрада стала праздником. Это новое спортивное движение, объединившее разные спортивные и творческие направления, это новый опыт и практика для всех. Готовились к финалу с большим эмоциональным подъемом. Посетить Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, увидеть Олимпийских чемпионок и титулованных гимнасток, которые там будут, вдохновиться этой атмосферой — дети очень ждут приезда в Москву!" — поделилась эмоциями тренер по спортивной и фитнес-аэробике Инна Сергеева.
"Очень надеюсь, что наши команды себя достойно покажут на всероссийском финале. На региональном этапе был показан высокий уровень подготовки, это отметила и Ольга Цыганкова, руководитель Академии Винер, которая приезжала в Самару на областной финал Гимнастрады. Будем болеть за наших ребят!" — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.