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Губернатор Власть и политика

Игорь Комаров: "Ситуация в Самарской области заметно улучшается"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 июня, в Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития, в котором приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы министерств и ведомств региона. В ходе совещания обсудили темпы развития губернии и вопросы, которые требуют особо внимания. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Как отметил полпред президента РФ в ПФО, сегодня ситуация в Самарской области заметно улучшается. Заметен рост промышленного производства, хороший показатель достигается по привлечению инвестиций. 

"Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли", — подчеркнул Игорь Комаров.

"Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь–апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за I квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем всё для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем", — доложил о ситуации в регионе губернатор Дмитрий Азаров.

Одной из важнейших тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Игорь Комаров обратил внимание, что за последние 3 недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не уходили в рост, а наоборот, снижались. Полпред выразил надежду, что и в дальнейшем работа будет вестись так же эффективно, и напомнил, что один из ключевых факторов борьбы с коронавирусной инфекцией и выхода из пандемии — вакцинация. Особенно ценно, что к работе с населением решила подключиться Федерация профсоюзов. Об этом стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями и федерацией независимых профсоюзов и органами власти. Федерация  призвала россиян активно прививаться от коронавирусной инфекции, выступив с обращением.

"Эта мера позволит улучшить ситуацию, — уверен Игорь Комаров. — Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу".

Важнейшим результатом двухдневной работы Игоря Комарова в Самарской области стали решения, принятые на совещании на тему экологической безопасности с участием Секретаря Совета безопасности Николаем Патрушевым. По итогам было принято решение о поддержке и выделении дополнительных средств — 1,2 млрд рублей — на рекультивацию площадей бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Также обсудили вопросы ликвидации накопленного вреда, которые располагаются на землях федеральной собственности, и проблемные аспекты крупнейших производственных предприятий Тольятти. По целому ряду направлений, среди которых были вопросы не только экологической повестки, но и социально-экономического развития, проекты получили предварительную поддержку.

"Игорь Анатольевич, хочу еще раз поблагодарить вас и Секретаря Совета безопасности Николая Платоновича Патрушева, за такое внимание к нашему региону и проблемам, которые мы предполагаем совместно решать", — резюмировал Губернатор.

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