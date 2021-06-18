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В Самаре стартовала волонтерская акция "Говорящая книга"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовала социальная акция "Говорящая книга", направленная на расширение возможностей незрячих и слабовидящих людей и помощь в преодолении барьеров, с которыми они сталкиваются каждый день. Корпоративные волонтеры повысят доступ людей с нарушениями зрения к различным литературным произведениям.

Фото: Архив ГБУК СО "СОСБС"

Акцию запустило региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Эту инициативу уже поддержали волонтеры в других регионах присутствия НСКВ: Пермском крае и Свердловской области. Только на старте к акции присоединились свыше 170 волонтеров из 14 компаний.

В рамках акции корпоративные волонтеры занимаются переводом в аудиоформат рассказов известной самарской писательницы, поэта, публициста, члена Союза писателей России и Союза журналистов России Галины Михайловой. Эти произведения предоставила Самарская областная библиотека для слепых. Волонтеры озвучат их в студии звукозаписи библиотеки и сделают доступными для прослушивания ее пользователями на специальном устройстве - тифлофлешплеере.

"В нашей библиотеке существует широкая практика озвучивания книг, которые знакомят читателя с историей, природой и известными представителями родного края. Художественную литературу мы ранее практически не озвучивали и потому приветствуем инициативу волонтеров. Но если говорить о художественных произведениях, то важно, чтобы наши пользователи могли читать не только классику, но и современных популярных авторов, которые к тому же представляют Самару и Самарскую область", - рассказала директор ГБУК "СОБС" Валентина Тюргашова.

"Компании - участники НСКВ во всех регионах его присутствия следуют концепции устойчивого развития, одной из важных составляющих которой является создание условий для достойной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Решению этой задачи способствует развитие различных волонтерских практик. В частности, акция "Говорящая книга" - пример интеллектуального волонтерства, когда сотрудники социально ответственных компаний используют свои знания, таланты и навыки, чтобы помочь слабовидящим и незрячим людям", - отметила председатель регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова.

Акция "Говорящая книга" продлится с июня по ноябрь 2021 года, к участию в ней региональное представительство НСКВ приглашает волонтеров из разных компаний. К проекту на старте присоединились сотрудники регионального отделения Поволжского филиала ПАО "МегаФон", "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", филиала Соса-Соla НВС Россия, клиники "Линлайн", ПАО "Т Плюс", "ЭкоСтройРесурс", филиал "Нестле Россия", Куйбышевской железной дороги - филиала "РЖД", "Данон Россия"  и других компаний. Ее итоги будут подведены в Международный день слепых 13 ноября 2021 года.

НСКВ был создан в декабре 2014 года и сегодня имеет 27 представительств в регионах РФ. Региональное представительство в Самарской области начало работать в 2018 году. В состав регионального представительства Совета вошли 18 компаний и организаций: региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, коммуникационное агентство "Пратон", ПАО "Т Плюс", филиал Coca-Cola HBC, Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области", ООО "Северный Альянс", СамГТУ, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", Акционерное общество "Данон Россия", информационный портал "Волга Ньюс", "Росбанк" в Самаре, региональный оператор по обращению с твердыми отходами "ЭкоСтройРесурс", Центр "Персонал-Эксперт", региональная общественная организация "Самарский кадровый клуб", кадровое агентство "БМ Консалт Губерния".

nccv.ru

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