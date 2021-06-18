Забота об окружающей среде становится делом каждого

В рамках Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" 11 июня трудовой экологический десант сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании очистил от мусора береговую линию реки Татьянки - одного из популярных мест отдыха горожан.

35 нефтехимиков очистили около двух километров прибрежной территории и собрали более 700 кг мусора.

"Мы регулярно участвуем в экологических акциях по уборке и благоустройству городских территорий и загородных зон, - поясняет Евгений Тысячнов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО "ННК". - Мы живем в этом городе, и от нашего вклада и ответственного отношения зависит порядок и чистота как в Новокуйбышевске, так и в местах отдыха горожан".

Ведущий экономист управления экономики Евгения Семина считает заботу о природе долгом каждого человека: "Много моих коллег поддержали эту акцию и приняли участие в уборке берега Татьянки. Хотела бы, чтобы отдыхающие более ответственно относились в природе".

Ведущий специалист отдела промышленной безопасности Денис Донской согласен с коллегой: "Я считаю подобные акции важным вкладом в заботу об окружающей среде. Участвуя в акции, мы не просто убираем мусор, но и показываем горожанам пример заботливого отношения к природе".

Этой весной сотрудники АО "ННК" присоединились к Всероссийской акции "Зеленая весна" и привели в порядок городские территории площадью более 22 гектаров, с которой собрано и вывезено более 30 тонн мусора. Не оставляют без внимания нефтехимики и промзону. В середине мая по инициативе коллектива проведена уборка территории, прилегающей к автодороге Новокуйбышевск - Чапаевск. Обычно эта территория считается "ничьей" и потому остается бесхозной. В результате "зеленого" трудового десанта очищена территория протяженностью более 2,5 километра и площадью 270 тысяч квадратных метров. Бытового мусора и твердых отходов собрано более 45 кубометров.

Сотрудники АО "ННК" участвуют в "зеленых" инициативах не только на территории предприятия, но и в самом городе. Нефтехимики-добровольцы включились в работу административно-хозяйственной службы предприятия и высадили цветы на территории завода. Семейная "зеленая" акция прошла и в самом Новокуйбышевске. В городском сквере имени Д.И.Менделеева нефтехимики вместе со своими детьми посадили на центральной клумбе около 500 саженцев петунии.