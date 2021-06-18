16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе с начала дачного сезона резко возросло количество свалок Пять населенных пунктов будут выведены из состава нацпарка "Самарская Лука" Экоактивистка: "Есть миф, что быть экологичным трудно и неудобно" Плата за ТКО будет взиматься по факту К оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты региона

Экология Общество

Забота об окружающей среде становится делом каждого

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 274
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" 11 июня трудовой экологический десант сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании очистил от мусора береговую линию реки Татьянки - одного из популярных мест отдыха горожан.

Фото: предоставлено АО "ННК"

35 нефтехимиков очистили около двух километров прибрежной территории и собрали более 700 кг мусора.

"Мы регулярно участвуем в экологических акциях по уборке и благоустройству городских территорий и загородных зон, - поясняет Евгений Тысячнов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО "ННК". - Мы живем в этом городе, и от нашего вклада и ответственного отношения зависит порядок и чистота как в Новокуйбышевске, так и в местах отдыха горожан".

Ведущий экономист управления экономики Евгения Семина считает заботу о природе долгом каждого человека: "Много моих коллег поддержали эту акцию и приняли участие в уборке берега Татьянки. Хотела бы, чтобы отдыхающие более ответственно относились в природе".

Ведущий специалист отдела промышленной безопасности Денис Донской согласен с коллегой: "Я считаю подобные акции важным вкладом в заботу об окружающей среде. Участвуя в акции, мы не просто убираем мусор, но и показываем горожанам пример заботливого отношения к природе".

Этой весной сотрудники АО "ННК" присоединились к Всероссийской акции "Зеленая весна" и привели в порядок городские территории площадью более 22 гектаров, с которой собрано и вывезено более 30 тонн мусора. Не оставляют без внимания нефтехимики и промзону. В середине мая по инициативе коллектива проведена уборка территории, прилегающей к автодороге Новокуйбышевск - Чапаевск. Обычно эта территория считается "ничьей" и потому остается бесхозной. В результате "зеленого" трудового десанта очищена территория протяженностью более 2,5 километра и площадью 270 тысяч квадратных метров. Бытового мусора и твердых отходов собрано более 45 кубометров.

Сотрудники АО "ННК" участвуют в "зеленых" инициативах не только на территории предприятия, но и в самом городе. Нефтехимики-добровольцы включились в работу административно-хозяйственной службы предприятия и высадили цветы на территории завода. Семейная "зеленая" акция прошла и в самом Новокуйбышевске. В городском сквере имени Д.И.Менделеева нефтехимики вместе со своими детьми посадили на центральной клумбе около 500 саженцев петунии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4