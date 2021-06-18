В Самарской области вагон грузового поезда сошел с рельсов

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Во вторник, 15 июня, на 1208 км КбшЖД, на восьмом пикете станции Толкай в Самарской области сошла с рельсов колесная пара вагона грузового поезда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказала старший следователь Самарского следственного отдела Приволжского СУТ СК РФ Светлана Шатохина.