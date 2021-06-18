Самарские таможенники задержали фуру с контрафактной обувью

Сотрудники самарской таможни задержали партию контрафактной детской обуви, сообщает ведомство.

В районе с. Большая Черниговка таможенники остановили фуру с обувью. При досмотре в машине обнаружили 5000 пар детских кроссовок, маркированных товарным знаком OFF-WHITE. Правообладатель признал товар контрафактным. Ущерб оценили более чем в 250 млн рублей.

Полицейским направили материалы по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").