В Тольятти рабочий погиб на производстве

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В Тольятти сотрудники следственного комитета начали проверку по факту гибели рабочего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области