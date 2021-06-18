В регионе с начала дачного сезона резко возросло количество свалок

Каждую неделю региональный оператор ЭкоСтройРесурс фиксирует сигналы о несанкционированных свалках, растущих вблизи дачных массивов. Дачники обращаются с просьбой повлиять на органы управления СНТ, которые уклоняются от цивилизованного обращения с отходами.

В мае этого года в ЭкоСтройРесурс обратился член садово-некоммерческого товарищества "Серебряный родник" из Красноярского района Самарской области: "Помогите разобраться в нашей ситуации. В прошлом году на территории товарищества была организована площадка для накопления мусора и производился его вывоз, но куда его вывозили, мы так и не поняли. А в этом году на прошедшем собрании сообщили о повышении оплаты за вывоз мусора в два раза. Объясните пожалуйста, с чем это связано".

Заявление было сразу принято в работу. В ходе проверки выяснилось, что договор на оказание услуг по обращению с ТКО у СНТ "Серебряный родник" отсутствует. Заявка им с 2019 года ни разу не подавалась. Садоводческое объединение включено в список СНТ, уклоняющихся от заключения договора.

"Это говорит о том, что председатель правления СНТ незаконно собирает средства с членов товарищества и для вывоза отходов нанимает сторонних лиц. Вероятно, мусор везут в ближайшие овраги, а тем временем задолженность за оплату коммунальной услуги "Обращение с ТКО" продолжает накапливаться", - поясняет руководитель группы договорного отдела коммерческого управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Ирина Акимова.

В марте 2021 года региональный оператор направлял в адрес СНТ "Серебряный родник" уведомление об обязанности заключить договор с региональным оператором. К сожалению, ответная реакция так и не последовала.

Напомним, ЭкоСтройРесурс не является контролирующим органом и не имеет полномочий привлекать к ответственности СНТ, которые уклоняются от заключения договора. Сведения по таким объединениям ЭкоСтройРесурс направляет в органы местного самоуправления, которые могут повлиять на уклонистов.

Такая история из года в год повторяется на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти. С приходом дачного сезона здесь начинают расти несанкционированные свалки. Десятки СНТ, которые расположены на полуострове, игнорируют заключение договора с региональным оператором. Они не обустраивают контейнерные площадки и выбрасывают тонны мусора на обочинах дорог и за остановками.

Понимая всю серьезность ситуации, перевозчик ООО "Шмель" совместно с региональным оператором за собственный счет организовывают места для накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют их регулярный вывоз. Однако, свалки продолжают расти в связи с большим количеством дачников.

"Одна из таких свалок горела буквально несколько дней назад. В итоге мы ее ликвидировали, - рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Шмель" Ян Карпенко. - Повторное образование свалки недопустимо. Мы призываем всех обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры".

Чтобы разрешить ситуацию на полуострове Копылово, садоводческие объединения должны:

- заключить договоры на услугу "обращение с ТКО" с региональным оператором;

- определить места для накопления твердых коммунальных отходов;

- организовать подъездные пути к ним.

На данный момент администрация Комсомольского района Тольятти приступила к работе с садоводческими объединениями. Подробная информация об условиях заключения договора с региональным оператором для дачных товариществ, есть на сайте ЭкоСтройРесурс.