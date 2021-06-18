Прокуратура потребовала приговорить экс-судью Михаила Бурцева к 10 годам колонии

В пятницу, 18 июня, в суде Кировского района Самары прошли прения сторон по делу теперь уже бывшего судьи Волжского района Самарской области Михаила Бурцева.

"Мы потребовали в качестве наказания для него 10 лет колонии строгого режима, штраф в 1,5 млн рублей, а также лишения права занимать должности в органах государственной власти сроком на пять лет", - рассказала гособвинитель Анастасия Коганова.

Напомним, в отношении бывшего судьи Михаила Бурцева возбудили уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, судебный пристав Альфия Гениятова получила от супруги отбывающего наказание Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи Бурцеву. За эти деньги он должен был решить вопрос об условно-досрочном освобождении Мукоедова. Впрочем, что-то пошло не так, и Бурцева задержала ФСБ.