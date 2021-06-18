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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета СГЭУ

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского экономического государственного университета. Почетными гостями заседания стали министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители министерств и ведомств.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На мероприятии  были утверждены положение о наблюдательном совете, регламент работы, отчет о результатах деятельности ФГБУ, находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В ходе встречи был избран председатель наблюдательного совета СГЭУ, им стал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, являющийся выпускником вуза. В 2002 г. министр окончил тогда еще Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономическая теория". В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Приложу максимум усилий для развития Самарского государственного экономического университета. Совместными усилиями и упорной работой нашего наблюдательного совета мы сформируем перспективную и амбициозную повестку развития университета", - сказал министр труда и социальной защиты РФ.

Дмитрий Азаров поблагодарил министра за формирование столь авторитетного наблюдательного совета экономического университета и подчеркнул важность открытия новых возможностей для развития.

"Антон Олегович, зная вашу целеустремленность, нацеленность на результат, нет никаких сомнений, что такой состав наблюдательного совета придаст мощнейший импульс развитию университета, - выразил уверенность Губернатор. - Университет сегодня является активным участником всех региональных программ по профилю своей деятельности: это и стратегическое планирование, которое мы осуществляем во всех муниципальных образованиях, и повышение производительности труда, и повышение качества образования, и разработка всех перспективных идей социально-экономического развития".

Напомним, Самарский государственный экономический университет является участником научно-образовательного центра "Инженерия будущего", вносит свой вклад в общий результат - лучший в стране, - который НОЦ показал за прошлый год.

Губернатор отметил, что вуз активное участвует в научно-исследовательских работах и иных проектах, формирует социально значимую повестку не только для Самарской области, но и для субъектов Приволжского федерального округа.

"Со своей стороны, мы продолжим оказывать университету всемерную поддержку, следуя тем векторам развития, которые будут определены набсоветом", - резюмировал губернатор. В состав наблюдательного совета также вошла генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.

"Я очень благодарна ректору университета за приглашение войти в состав наблюдательного совета и готова поделиться с вузом проектами АСИ, которые можно реализовывать совместно со СГЭУ", - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

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