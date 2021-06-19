Тело женщины обнаружено при тушении крупного пожара в частных домах в Сызрани

В пятницу, 18 июня, в 18:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в домах № 25 "е" и 25 "г" на ул. Фрунзе в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что там горят два частных дома и надворные постройки на общей площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Для борьбы с огнем были привлечены 29 человек.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в 18:29 пожар был локализован, распространение огня остановлено, и в одном из частных домов при тушении было обнаружено тело женщины, личность которой и причина гибели устанавливаются.
В чрезвычайной службе отметили, что в 18:58 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся