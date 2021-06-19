Тело женщины обнаружено при тушении крупного пожара в частных домах в Сызрани

В пятницу, 18 июня, в 18:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в домах № 25 "е" и 25 "г" на ул. Фрунзе в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что там горят два частных дома и надворные постройки на общей площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Для борьбы с огнем были привлечены 29 человек.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в 18:29 пожар был локализован, распространение огня остановлено, и в одном из частных домов при тушении было обнаружено тело женщины, личность которой и причина гибели устанавливаются.

В чрезвычайной службе отметили, что в 18:58 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.