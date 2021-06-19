В Самарской области подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерло

В Самарской области подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф.
По последним данным статистики оперативного штаба на 19 июня 2021 в Самарской области, лабораторно подтверждено — 66 016 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 62 993 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 162 человек.
По официальной статистике коронавируса в Самарской области, в период с 18 по 19 июня 2021 количество заболевших COVID-19 — 70, выздоровлений — 62, смертей — 11.
В России на 19 июня всего заболевших — 5299215 человек, из них 17906 новых случаев заражения. Всего погибло 128911 человек, из них 466 за последние сутки, выздоровело 4861343 человека, из них 10684 выздоровевших зафиксировано в стране за последние сутки.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
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((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966