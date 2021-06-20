Тело человека обнаружено при тушении пожара на ул. Восстания в Самаре

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В субботу, 19 июня, в 0:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Восстания, 178 в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.