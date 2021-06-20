В воскресенье, 20 июня, свой профессиональный праздник отмечают представители отрасли здравоохранения. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова в этот день для сотрудников медицинских учреждений организовано праздничное мероприятие.
"Ваш труд позволил нам защитить общественное здоровье, избежать падения экономики и уровня благосостояния жителей Самарской области. Благодаря вашим коллективным усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти наш регион, несмотря на колоссальные трудности, добился запланированных показателей нацпроекта "Здравоохранение", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения региона," — отметил в своем поздравлении губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В программе праздничного мероприятия — спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых ученых, а также вечерняя концертная программа.
В соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стритболу и теннису принимают участие специалисты около 50 учреждений здравоохранения.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966