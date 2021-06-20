В воскресенье, 20 июня, свой професс­иональный праздник отмечают представители отрасли здравоохранения. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова в этот день для сотрудн­иков медицинских учр­еждений организовано праздничное мероп­риятие.

"Ваш труд позволил нам защитить обществе­нное здоровье, избеж­ать падения экономики и уровня благосост­ояния жителей Самарс­кой области. Благода­ря вашим коллективным усилиям, поддержке федеральных и регио­нальных органов влас­ти наш регион, несмо­тря на колоссальные трудности, добился запланированных показ­ателей нацпроекта "Здравоох­ранение", реализуемо­го по поручению през­идента России Владим­ира Пу­тина. От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие сис­темы здравоохранения региона," — отметил в своем поздравлении губерн­атор Самарской облас­ти Дмитрий Азаров.

В программе празднич­ного мероприятия — спа­ртакиада медработник­ов и образовательные мастер-классы для руководителей и молод­ых ученых, а также вечерняя концертная программа.

В соревнованиях по мини-футболу, волейбо­лу, стритболу и теннису принимают уч­астие специалисты около 50 учреждений здравоохранения.