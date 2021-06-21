"Радамира" ищет партнеров для освоения площадки на пр. Карла Маркса

ООО "Радамира" объявило о поиске партнеров по освоению земельного участка на пр. Карла Маркса в Самаре, где планировало построить высотку.

Компания собиралась построить на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Г. Митерева жилой дом в 26 этажей с двумя подземными этажами под паркинг. В октябре прошлого года "Радамира" получила разрешение на строительство. Весной жители близлежащего дома выступили против застройки.

На одной из площадок объявлений появилось предложение компании инвестировать в проект или совместно освоить участок. Также есть вариант его продажи за 260 млн рублей. Правда, директор ООО "Радамира" Алексей Козлов не подтвердил намерения реализовать землю, а заявил именно о поиске партнеров.

Договор о развитии этой территории "Радамира" подписала в 2010 году. Реализовать свои планы инвестор должен был за восемь лет. Однако вместо строительства компания все эти годы судилась с городскими и областными властями.

"Радамира" расселила двухэтажку, стоящую на земельном участке, оформила его в собственность и установила забор по периметру. Приобрести соседний участок, частично занимаемый старым домом, застройщику не удалось. Компания безуспешно пыталась оспорить собственность муниципалитета на двухэтажку, что служило формальной причиной непредоставления земли.

По словам аналитика рынка недвижимости, кандидата экономических наук Александра Дербусалиева, проект представляет собой точечную застройку в хорошей локации, со стабильно высоким спросом на недвижимость, но с протестными настроениями жителей соседних домов. "Инвестиции в точечную застройку будут интересны на завершающем этапе проекта. В перспективе появятся новые интересные проекты комплексного освоения территории бывших заводов - ЗИМа и 4 ГПЗ. Соответственно, инвесторам они будут более интересны в связи с меньшими рисками, масштабом потенциальных инвестиций и возможной рентабельностью (хотя бы исходя из того, что застройщик сможет на крупных участках обеспечить привлекательность для проживания жителей, создать прогулочные зоны и необходимую инфраструктуру)", - прокомментировал Александр Дербусалиев.