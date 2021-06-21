В Самарской области утонули два человека

В воскресенье, 20 июня, водолазный отряд два раза привлекался на проведение поисковых работ на водоемах Самарской области.
Первый вызов поступил дежурному в 12:20. На берегу озера в пос. Смышляевка очевидец обнаружил мотоцикл. На середине озера находилась в дрейфе пустая надувная лодка. Информация была передана сотрудникам полиции. В результате проведения подводного обследования на расстоянии 25 метров от берега был обнаружен пропавший мужчина. Водолаз доставил погибшего до береговой линии.
В 14:50 поступил второй вызов от очевидцев происшествия. На реке Самара в районе Кировского моста пляж "Пески" утонул 14-летний мальчик. В 16:50 водолазные поиски были окончены. Ребенка доставили до берега и передали сотрудникам полиции.
На момент окончания проведения поисковых работ установить личность погибшего не удалось. Скорее всего, он находился около воды без присмотра родителей. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.