В Самарской области утонули два человека

В воскресенье, 20 июня, водолазный отряд два раза привлекался на проведение поисковых работ на водоемах Самарской области.

Первый вызов поступил дежурному в 12:20. На берегу озера в пос. Смышляевка очевидец обнаружил мотоцикл. На середине озера находилась в дрейфе пустая надувная лодка. Информация была передана сотрудникам полиции. В результате проведения подводного обследования на расстоянии 25 метров от берега был обнаружен пропавший мужчина. Водолаз доставил погибшего до береговой линии.

В 14:50 поступил второй вызов от очевидцев происшествия. На реке Самара в районе Кировского моста пляж "Пески" утонул 14-летний мальчик. В 16:50 водолазные поиски были окончены. Ребенка доставили до берега и передали сотрудникам полиции.

На момент окончания проведения поисковых работ установить личность погибшего не удалось. Скорее всего, он находился около воды без присмотра родителей. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.