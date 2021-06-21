Дмитрий Азаров предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах региона

В понедельник, 21 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе коллегии Министерства науки и высшего образования РФ, которую провел министр Валерий Фальков.

Участники заседания обсудили результаты деятельности в сфере развития науки и высшего образования за 2020 год и актуальные задачи на 2021 год.

По словам Валерия Фалькова, в прошлом году система образования работала в сложнейших условиях. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции большинство учебных учреждений в короткие сроки перешли на дистанционное обучение.

"В целом система образования справилась. Мы выдали все дипломы выпускникам 2020 года и в беспрецедентных условиях организовали удаленный формат работы, - отметил глава Министерства науки и высшего образования РФ. - Несмотря на ковидные условия, мы получили хорошие результаты по национальным проектам "Образование" и "Наука".

Ключевыми задачами на 2021 год Валерий Фальков назвал дальнейшее создание условий для выявления и развития талантов, повышение доступности бесплатного высшего образования в регионах, продолжение развития и поддержки фундаментальных научных исследований.

Особый акцент глава Министерства науки и высшего образования РФ сделал на важности вакцинации для развития системы образования и социально-экономического развития страны в целом. Министр напомнил о том, что не лучшим образом складывается ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на территории ряда регионов страны и призвал всех занятых в сфере образования сделать прививку, чтобы уже в сентябре во всех учебных заведениях была возможность заселить студентов в общежития и полноценно организовать учебный процесс.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы все понимали - мы все в равной степени (и ректоры вузов, и команды университетов, и руководители научных институтов, и министерства) ответственны за то, как будет развиваться ситуация. - подчеркнул Валерий Фальков. - В системе образования работает огромное количество людей, и нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию".

Также в ходе заседания коллегии Валерий Фальков сообщил о направлениях деятельности министерства в сфере молодежной политики. Так, успешной оказалась новая программа трудоустройства молодежи, которая будет масштабирована в этом году. Также была реализована программа содействия занятости студентов в условиях пандемии. Более чем 100 вузов приняли участие и профинансировали данную программу. Благодаря этому большое количество студентов, оказавшихся в сложной ситуации, уже получили материальную поддержку.

Об актуальных задачах в системе высшего образования региона рассказал губернатор Дмитрий Азаров, который активно отстаивает интересы Самарской области на федеральном уровне. Глава региона поблагодарил Министерство образования и науки РФ и лично Валерия Фалькова за увеличение количества бюджетных мест в вузах Самарской области. Так, в 2021 году вузы Самарской области получили на 1039 бюджетных мест больше, чем в 2020 году.

"Это конечно, повышает доступность образования, создает условия, чтобы талантливые девчонки и мальчишки оставались здесь, на родной земле, учились, творили, работали, создавали семьи", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что в регионе ведется активная работа для того, чтобы перспективная молодежь, ребята, которые оканчивают школу, оставались и получали образование на Самарской земле.

"За счет областного бюджета мы доводим контрольные цифры приема по программам высшего образования. Всего ежегодно за счет областного бюджета обучается около 800 студентов", - проинформировал губернатор.

Кроме того, Дмитрий Азаров заявил о возможности Самарской области выступить в качестве пилотного региона по созданию межвузовского кампуса.

"При активном участии вузов, совета ректоров вузов Самарской области, правительства региона у нас разработан проект по созданию межвузовского кампуса в Самаре, - отметил губернатор. - Мы рассчитываем поучаствовать в этой работе и готовы выступить пилотным регионом по созданию этого кампуса".

Губернатор подчеркнул, что успешный опыт межвузовского взаимодействия в Самарской области накоплен и благодаря научно-образовательному центу "Инженерия будущего" мирового уровня. Лучшие в стране результаты работы НОЦ в 2020 году стали возможны благодаря профессиональному сопровождению со стороны федерального министерства науки и высшего образования.