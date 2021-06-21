Медработники призывают сделать прививки от COVID-19 до наступления осени

На сегодня в Самарской области прививки от COVID-19 сделали более чем 468 тыс. жителей, из них почти 390 тысяч полностью завершили вакцинацию. Медработники призывают жителей региона сделать прививку против новой коронавирусной инфекции до наступления осени.

"Своим пациентам мы рекомендуем прививаться в тот период времени, когда идет самый благополучный сезон года по температуре, влажности, погодным условиям, - рассказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. - Делать прививку лучше всего в летнее время, пока не наступил период сезонного гриппа и сезонных инфекций и пока нагрузка на иммунитет во время вакцинации минимальна. Мы нашим пациентам разъясняем, что, сделав прививку, они смогут защитить свой организм".

По словам Анны Владимировны, большой пласт работы по приглашению на вакцинацию выполняют участковая служба поликлиники и волонтеры, которые обзванивают пациентов, ведут разъяснительную работу, предоставляют информацию с точным указанием периода работы прививочных кабинетов, разъясняют, как и где можно привиться в выходные дни, что немаловажно для работающих людей. Это делают и средний медперсонал, и студенты-медики, учащиеся колледжа и медицинского университета.

Жительницу областной столицы Елену Алексейко убеждать привиться от опасной инфекции не пришлось, она завершила вакцинацию вместе с членами своей семьи и друзьями.

Второй компонент вакцины получила и пациент поликлиники Юлия Шестопалова, которая уверена, что вакцинацию должны пройти все, не только старшее поколение или люди из группы риска, но и молодые граждане, чтобы все общество было защищено.

Напомним, на базе Самарской городской клинической поликлиники №15 действует Региональный координационный центр, специалисты центра отвечают на вопросы по вакцинации, которые поступают по номеру 122. Это единый номер, по которому можно обратиться за информацией и со всеми вопросами, а еще записаться на вакцинацию.