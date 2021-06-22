В Самарской области за сутки утонули еще два человека

В воскресенье, 20 июня, на реке Волге около с. Владимировка Безенчукского района утонул 32-летний мужчина. Сообщение поступило от очевидцев происшествия.

Вечером он нырнул с мостков, немного проплыл и пропал с поверхности воды. 21 июня на проведение водолазных поисков был направлен отряд ПССО. Утонувшего нашли в 40 м от берега на глубине пяти метров.

Второй вызов оперативному дежурному о происшествии поступил в 18:10 в Сызрани, где на Центральном пляже №2 на Волге во время купания скрылся под водой 19-летний парень. За помощью к спасателям обратились его друзья. Время подводных поисков составило 30 минут. Пропавшего подняли с глубины и доставили к береговой линии.