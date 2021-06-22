В Самаре 53 человека тушили пожар в общежитии на ул. Средне-Садовой

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В понедельник, 21 июня, примерно в 21:24 начался пожар в общежитии на ул. Средне-Садовой, 67 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.