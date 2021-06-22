Житель Самарской области отправится в колонию за пьяное ограбление

Житель Ставропольского района Самарской области получил два с половиной года лишения свободы за грабеж с применением насилия. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.

30 июля 2020 г. 25-летний мужчина выпивал в тольяттинском дворе и поссорился с потерпевшим. Он несколько раз ударил оппонента по голове и отобрал его сумку. Злоумышленник забрал из сумки 5 тыс. руб., которые затем потратил на алкоголь.

Суд назначил неоднократно судимому мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.