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Экология Общество

Под Сызранью в результате ДТП опрокинулась автоцистерна и произошел разлив нефти

СЫЗРАНЬ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 июня, поступила информация из МЧС о разливе нефтепродукта на рельеф местности в результате ДТП в районе 876 км трассы М-5 "Урал" близ перекрестка дороги на с. Заборовку в результате опрокидывания тягача с автоцистерной, сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Инспекторы Управления выехали на место происшествия. В ходе обследования выявлен факт разлива дизельного топлива на земельном участке, прилегающем к автодороге Москва - Челябинск из цистерны полуприцепа на площади около 130 м².

Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы загрязненной почвы. По данному факту Межрегиональным управлением возбужденно дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении собственника транспортного средства - ООО "Сфера плюс", проводится административное расследование.

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