В деле о продаже сведений из баз данных полиции появился второй подозреваемый

В Самаре задержали двоих подозреваемых в продаже конфиденциальных данных из полицейских баз, сообщает samara.kp.ru.

Скандал начался в 2020 году. Предположительно, кто-то торговал через Telegram-канал сведениями из баз данных МВД. "Продавца" искали одновременно полицейские и сотрудники ФСБ. В результате после обысков в одной из дежурных частей в Самаре 30 декабря возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Подозреваемым стал сотрудник дежурной части Кирилл Чупров, на тот момент он не проработал и года. Его арестовали. Вскоре он начал сотрудничать со следствием. После этого Чупрова перевели под домашний арест.

Недавно в деле появился еще и второй подозреваемый - начальник Чупрова, майор полиции Алексей Александрович. В органах МВД он служит более 20 лет, в дежурной части - с 2016 года.