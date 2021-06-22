16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В деле о продаже сведений из баз данных полиции появился второй подозреваемый Владельца "хостела" для мигрантов будут судить за пожар с четырьмя погибшими Тольяттинец украл у знакомого игровую приставку Самарские таможенники задержали фуру с контрафактной обувью У суда в Самаре прошла акция в защиту бывшего силовика

Преступления Происшествия

В деле о продаже сведений из баз данных полиции появился второй подозреваемый

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре задержали двоих подозреваемых в продаже конфиденциальных данных из полицейских баз, сообщает samara.kp.ru.

Скандал начался в 2020 году. Предположительно, кто-то торговал через Telegram-канал сведениями из баз данных МВД. "Продавца" искали одновременно полицейские и сотрудники ФСБ. В результате после обысков в одной из дежурных частей в Самаре 30 декабря возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Подозреваемым стал сотрудник дежурной части Кирилл Чупров, на тот момент он не проработал и года. Его арестовали. Вскоре он начал сотрудничать со следствием. После этого Чупрова перевели под домашний арест.

Недавно в деле появился еще и второй подозреваемый - начальник Чупрова, майор полиции Алексей Александрович. В органах МВД он служит более 20 лет, в дежурной части - с 2016 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4