Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

Во вторник, 22 июня, в 14:40, в Волжском районе, на дороге Самара — Большая Черниговка произошло ДТП с участием легкового и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства ДТП, устанавливают личности погибших, обеспечивают безопасный проезд транспорта.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!