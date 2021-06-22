Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

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Во вторник, 22 июня, в 14:40, в Волжском районе, на дороге Самара — Большая Черниговка произошло ДТП с участием легкового и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области