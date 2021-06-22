В Кинеле завершены работы по благоустройству дворовых территорий

В Кинеле успешно проходит реализация национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже завершено обновление семи дворов многоквартирных домов по адресам: в Кинеле - ул. Мостовая, 22 и 22а и 27-го Партсъезда, 1; в Усть-Кинельском - ул. Транспортная, 4, ул. Шоссейная, 79а и ул. Испытателей, 13а; в поселке Алексеевка - ул. Невская, 19.

На всех этапах формирования комфортной городской среды - от выбора объекта благоустройства до контроля качества выполненных работ - в процессе активно участвовали жители. Кинельцы высказывали свои пожелания по асфальтированию внутриквартальных проездов, созданию парковочных мест, установке малых архитектурных форм и детского игрового оборудования. Большинство предложений жителей были реализованы, и результаты выполненной работы им понравились.

Довольны работой строителей и жильцы дома на ул. Невой, 19 в поселке городского типа Алексеевка. Здесь обновили асфальт, сделали парковку для автомобилей, обустроили газоны и клумбы. "В последний раз асфальт во дворе укладывали еще в советские годы. Да и потребность в парковке с каждым годом стала ощущаться все острее, личного транспорта стало намного больше, - говорит жительница дома Наталья Семенова. - Теперь эти вопросы сняты".

"31 мая у нас прошел Праздник двора. Новый, ровный асфальт на парковке заменил сцену артистам из Дома культуры "Дружба", - продолжает Мария Ивановна. - Это был тройной праздник в связи с Международным днем соседей, юбилеем нашего дома и завершением работ по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Развернуты в Кинеле и работы по приведению в порядок общественных пространств. В 2021 году придать новый вид планируется шести территориям. Это сквер им. Ленина (2-й этап), Детский парк на ул. Крымской, 22 (4-й этап), спортивные площадки в районе магазина "Максимка" и у образовательного центра "Лидер" в Кинеле; Сосновый бор (2-й этап) и сквер Петрищева (3-й этап) в поселке городского типа Усть-Кинельский.

Уже 23 июня в сквере Петрищева состоится торжественное открытие детской площадки. В сквере "Сосновый бор" проложена дорожка, проведено освещение, установлены скамейки, что позволяет комфортно заниматься бегом, скандинавской ходьбой или просто отдыхать под тенью вековых сосен.

В сквере им. Ленина в прошлом году сделали площадку для детей постарше, а в этом году ее дополнила площадка для малышей. У магазина "Максимка" к спортивной площадке в этом году добавился детский городок с живой изгородью из зеленых насаждений. Полив высаженных растений взяли на себя жители, проживающие рядом.

"Поэтапная реализация проектов, - отметил глава города Владимир Чихирев, - помогает нам корректировать работы с учетом мнения населения. В процессе эксплуатации мы общаемся с людьми, смотрим, что не хватает, и на втором этапе дополняем территорию элементами, которые востребованы горожанами".

Продолжится в муниципалитете и реализация концепции "Кинель - город чистых озер". В текущем году будет создан парк на озере Крымское. Реконструкция этой территории стала возможной благодаря победе городского округа Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2020 году проведены работы по благоустройству объекта "Сквер и набережные озера Ладное".

В этом году кинельцы приняли активное участие в голосовании на федеральной онлайн-платформе по общественным пространствам, подлежащим благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году. На выбор предлагались шесть территорий.

Победителем рейтингового голосования, набравшим треть всех голосов, стала спортивная зона у образовательного центра "Лидер". Здесь планируется второй этап благоустройства. В ходе анализа полученных предложений от граждан разработан дизайн-проект, который предусматривает устройство спортивной площадки для мини-футбола (с ограждением), беговой дорожки, площадки для воркаута, установку урн и скамеек, обустройство освещения и посадку деревьев.