В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями по COVID-19

Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 22 июня, на заседании оперативного штаба объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе. Отметим, что в губернии не отменяли запретов по COVID-19, а прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов.
Дополнительной мерой ограничения может стать доступ на массовые мероприятия только при наличии прививочного сертификата, действующего отрицательного ПЦР теста или справки о наличии антител. Вопрос прорабатывается.
Кроме того, по поручению губернатора рассматриваются и варианты введения дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. Эта защита по-прежнему самая надежная.
Основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введенные ранее:
- Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+;
- Неработающие граждане 65+ обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости;
- Ограничен доступ граждан 65+ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации;
- Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более чем на 50%;
- Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.
- Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.
- Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.
- Церемония бракосочетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек;
- Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха;
- Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах;
- Сохранен масочный режим;
- Действуют меры социального дистанцирования не менее 1,5 м.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!