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Губернатор Власть и политика

В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями по COVID-19

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 22 июня, на заседании оперативного штаба объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе. Отметим, что в губернии не отменяли запретов по COVID-19, а прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов.

Дополнительной мерой ограничения может стать доступ на массовые мероприятия только при наличии прививочного сертификата, действующего отрицательного ПЦР теста или справки о наличии антител. Вопрос прорабатывается.

Кроме того, по поручению губернатора рассматриваются и варианты введения дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. Эта защита по-прежнему самая надежная.

Основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введенные ранее:

  • Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+;
  • Неработающие граждане 65+ обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости;
  • Ограничен доступ граждан 65+ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации;
  • Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более чем на 50%;
  • Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.
  • Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.
  • Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.
  • Церемония бракосочетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек;
  • Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха;
  • Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах;
  • Сохранен масочный режим;
  • Действуют меры социального дистанцирования не менее 1,5 м.

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