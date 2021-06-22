В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями по COVID-19

Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 22 июня, на заседании оперативного штаба объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе. Отметим, что в губернии не отменяли запретов по COVID-19, а прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов.

Дополнительной мерой ограничения может стать доступ на массовые мероприятия только при наличии прививочного сертификата, действующего отрицательного ПЦР теста или справки о наличии антител. Вопрос прорабатывается.

Кроме того, по поручению губернатора рассматриваются и варианты введения дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. Эта защита по-прежнему самая надежная.

Основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введенные ранее: