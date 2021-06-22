Жителя Самарской области обвиняют в незаконной рубке леса

В Шигонский районный суд Самарской области отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса.

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, с июля по сентябрь 2020 г. индивидуальный предприниматель обманом уговорил знакомого незаконно рубить лес в полезащитной полосе в районе с. Камышенка.

Рубивший деревья мужчина был убежден, что заготовка легальна.

В результате были срублены 92 сосны. Ущерб превысил 4,6 млн рублей.