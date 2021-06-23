В Самарской области привито более 30% населения от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета

В Самарской области продолжается вакцинация против коронавируса. На данный момент привито более 30% населения от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета.

За последние 10 дней темп вакцинации вырос в 1,5 раза. Однако его необходимо усилить в шесть раз, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В ближайшее время в регион поступит более 73 тысяч доз вакцины.