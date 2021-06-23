В Самарской области привито более 30% населения от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета

В Самарской области продолжается вакцинация против коронавируса. На данный момент привито более 30% населения от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета.
За последние 10 дней темп вакцинации вырос в 1,5 раза. Однако его необходимо усилить в шесть раз, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В ближайшее время в регион поступит более 73 тысяч доз вакцины.
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((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966