Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Англии

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Истборне, сообщает championat.com.

В первом круге Павлюченкова в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, получившей уайлд-кард от организаторов, со счетом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Остапенко — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.