В Самарской области на реке Сок утонул мужчина

Во вторник, 22 июня, в Самарской области на реке Сок около Красного Яра утонул 61-летний мужчина.

Компания из трех человек отдыхала на берегу реки. Один пошел к реке искупаться. Назад он уже не вернулся.

В 15:00 к поискам приступили водолазы поисково-спасательного отряда. В 16:50 пропавший был обнаружен на дне реки. Место, где произошла трагедия, не относится к перечню мест на водных объектах, купание на которых разрешено.