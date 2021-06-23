Под Южным мостом в Самаре сгорел грузовик

В среду, 23 июня, примерно в 9:45, в районе здания № 1 на ул. Белгородской в Самаре загорелась фура Volvo. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В тушении грузовика участвовали 10 человек, которые ликвидировали пожар 11:24. Пострадавших нет.
Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец произошедшего, фура горела под Южным мостом. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Произошедшее осложнило движение транспорта. Судя по карте Самары в поисковике "Яндекс", самый большой затор был отмечен на Южном шоссе. Он начинался по направлению "в город" почти от ТЦ "Амбар". Также пробки были обозначены и на Заводском шоссе в оба направления почти до ул. Бельской, и частично на ул. Авроры. Сейчас движение на этих магистралях постепенно нормализуется.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся