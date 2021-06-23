Под Южным мостом в Самаре сгорел грузовик

В среду, 23 июня, примерно в 9:45, в районе здания № 1 на ул. Белгородской в Самаре загорелась фура Volvo. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении грузовика участвовали 10 человек, которые ликвидировали пожар 11:24. Пострадавших нет.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец произошедшего, фура горела под Южным мостом. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Произошедшее осложнило движение транспорта. Судя по карте Самары в поисковике "Яндекс", самый большой затор был отмечен на Южном шоссе. Он начинался по направлению "в город" почти от ТЦ "Амбар". Также пробки были обозначены и на Заводском шоссе в оба направления почти до ул. Бельской, и частично на ул. Авроры. Сейчас движение на этих магистралях постепенно нормализуется.