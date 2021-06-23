Новый резидент ТОСЭР "Чапаевск" планирует производить инфраструктуру для электрозаправок

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск" и городской администрацией.

Инвестор планирует создать производство электрозаправочной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проект составит 102 млн рублей. Компания, которая станет 12-м резидентом ТОСЭР "Чапаевск", готова создать 33 новых рабочих места для жителей города. В реализацию всех заявленных проектов инвесторы площадки намерены вложить 1,8 млрд рублей и создать более 598 рабочих мест.

Напомним, режим территории опережающего развития действует также в Тольятти, где сегодня зарегистрировано 70 компаний.

"Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. Сегодня мы занимаем 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, у нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР. На двух территориях опережающего развития мы совместно с инвесторами запустили 49 производств, где уже создано свыше 6 тысяч рабочих мест. Резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 18 млрд рублей. Общий объем налоговых отчислений в бюджет региона составил свыше 800 млн рублей", — поделился результатами реализации инвестиционной политики Дмитрий Богданов.

Резиденты этих двух площадок на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые 3 года функционирования ТОСЭР, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижены до 7,6%.