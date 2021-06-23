Почти 60% сотрудников ООО "Газпром трансгаз Самара" сделали прививки от коронавируса

В начале этой недели выездная мобильная бригада Самарской городской поликлиники № 13 Железнодорожного района провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудников ООО "Газпром трансгаз Самара".

"Первый раз мы приезжали на предприятие в начале июня, теперь провели второй этап вакцинации сотрудникам и привили новых желающих, — пояснила главный врач Самарской городской поликлиники № 13 Железнодорожного района Анна Кравец. — Мы выезжаем не только на такие крупные предприятия, но и в небольшие организации. Руководители, понимая социальную ответственность, готовят свои коллективы, и мы по их просьбам приезжаем и вакцинируем граждан по месту их работы".

Генеральный директор ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимир Субботин вакцинировался одним из первых. "Все надо делать вовремя, — отметил он. — Я и моя семья привились еще в январе, когда появилась доступная вакцина. Это социальная ответственность по отношению к близким, родным, коллегам. Тем более у нас есть возможность вакцинироваться на рабочих местах. Мы пригласили выездную медицинскую бригаду в наш филиал — управление технологического транспорта, здесь работает порядка тысячи человек. Это водители, механизаторы, трактористы. Более 50% уже вакцинировались".

Среди тех, кто пришел на прививку, — водитель Алексей Ибрагимов. "Мы работаем в разных районах, ездим много, у нас большой круг общения, я наблюдал, как болеют люди, и решил, что так болеть я не хочу и не хочу заражать своих близких и знакомых", — прокомментировал он.