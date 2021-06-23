Предпринимателя из Самары будут судить за смерть женщины из-за взрыва газового баллона

В Самаре завершено расследование уголовного дела 45-летнего местного жителя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, предприниматель приобрел газовые баллоны с истекшим сроком технического освидетельствования для приготовления и разогрева пищи. В нарушение правил промышленной безопасности он самостоятельно наполнял баллоны.

11 февраля 2021 г. из-за разгерметизации баллона произошел взрыв, повлекший пожар и частичное обрушение строительных конструкций нежилого здания на ул. Дальневосточной. В результате происшествия погибла 31-летняя женщина, работавшая в помещении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.