В центре Самары в Волге утонула женщина

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Вечером 22 июня на Волге у первой очереди самарской набережной в районе Некрасовского спуска утонула женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС Самарской области.