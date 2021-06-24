В Самарской области задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути

В Чапаевске Самарской области сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, подозреваемых в краже с железной дороги, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Правоохранителям поступил сигнал с тревожной сигнализации на охраняемом объекте. Сторож рассказал, что на железнодорожной линии у производственных складов он заметил двух неизвестных, разбиравших пути.

Росгвардейцы задержали подозрительных мужчин. Выяснилось, что один из них уже находился под следствием. У подозреваемых изъяли два гвоздодера и кувалду. По версии следствия, злоумышленники украли 156 металлических костылей и 28 металлических подложек под рельсы. Возбуждено уголовное дело.