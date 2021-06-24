Тольяттинец насобирал на улице коноплю на уголовное дело

В Тольятти полицейские задержали 50-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали в частном секторе Центрального района. У него изъяли пакет со 170 г конопли.

Задержанный пояснил, что собрал наркосодержащее растение в дачном секторе для личного употребления.